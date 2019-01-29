Против наблюдателя на выборах завели дело о нападении на полицейского

Следственный комитет по Таймырскому Долгано-Ненецкому району возбудил уголовное дело о нападении на полицейского в отношении местной оппозиционной активистки Стэллы Кох.

Поводом стал инцидент, который произошёл 9 декабря прошлого года на одном из избирательных участков города Дудинка во время выборов в городской совет.

По словам Кох, она избиралась в него от КПРФ, но за два дня до голосования суд отстранил её от участия в выборах. Тем не менее, с разрешения председателя избиркома активистка наблюдала за их ходом. После того, как на участок прибыл кандидат от "Единой России", от Кох потребовали покинуть помещение. Когда она отказалась, полицейский вывел ее силой.

Как рассказала активистка "Сибирь.Реалиям", дело против неё представлено таким образом, что она якобы вела незаконную агитацию на участке, и именно поэтому полицейский требовал от неё выйти на улицу. Кох отметила, что ей незачем было за кого-то агитировать, так как её саму отстранили от выборов. Кроме того, она обжаловала отстранение в апелляционной инстанции, и решение по этому вопросу ещё не вынесено. Исходя из этого, Кох считает своё присутствие на участке абсолютно законным.

В социальных сетях опубликовали видео инцидента. На нём видно, как полицейский пытается поднять Кох со стула, а потом силой выводит её из помещения.