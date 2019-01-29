Британские депутаты выступили против Брекзита без сделки с ЕС

Британские депутаты приняли поправку к плану Брекзита об исключении возможности выхода страны из Евросоюза без сделки. За проголосовали 318 депутатов, против 310.

Поправку внесла член оппозиционной Лейбористской партии Кэролайн Спелман.

Ранее правительство заявило, что будет готово к выходу королевства из Евросоюза 29 марта даже в отсутствие сделки с Брюсселем. При этом такой вариант Брекзита кабинет министров называл нежелательным.

Помимо прочего, депутаты проголосовали за поправку, согласно которой из соглашения с ЕС должно быть исключено упоминание так называемого "бэкстопа". Поправка не допускает появления пограничной и таможенной инфраструктуры между Республикой Ирландия и британской Северной Ирландией. Однако ранее в Брюсселе предупредили, что не примут поправку, а соглашение не подлежит пересмотру.

Ранее на том же заседании парламент Великобритании отклонил поправку, которая требовала от правительства отсрочки на несколько месяцев выхода королевства из Евросоюза.

Новость дополняется