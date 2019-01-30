Сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности проводят обыск в администрации города Балашиха Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника агентства, правоохранительные органы изымают документацию в администрации.

Проведение обысков в администрации Балашихи подтвердил и источник агентства РИА "Новости" в правоохранительных органах.

По какому делу проводится обыск агентства не сообщают. По данным телеграм-канала Mash, обыск может связан с делом о коррупции. В получении взятки подозревают заместителя начальника городского Управления транспорта Дмитрия Аюканова, утверждают источники канала.

Балашиха — город-спутник Москвы, один из крупнейших городов России, не являющихся центром субъекта российской федерации. Население городского округа — более 400 тысяч человек.