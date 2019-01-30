"Других побед у Путина нет". Соцсети о новом телеканале "Победа"

Первый канал запустит новый телеканал "Победа", полностью посвященный Второй мировой войне. Зрителям покажут не только документальные и художественные фильмы, но и репортажи с акции "Бессмертный полк": пресс-служба Первого канала считает, что в ней с каждым годом участвует все больше народу. В Сети новость о создании канала встретили язвительными комментариями.

Александр Морозов

ну, нам-то (людям опытным) было ясно сразу, что когда "бессмертные полки" потянулись по Ванкуверу и Лос-Анджелесу, то дело так просто не кончится и кремлевцы будут накачивать эту пену вместо сдохшего "русского мира" и вместо мотопробегов на Берлин кремлевских байкеров.

И вот оно - зарубежное вещание К.Эрнста запускает на спутнике и в кабеле телеканал "Победа" с весны этого года.

Сергей Агалаков

Что-то мало. Надо ещё каналы "Победа над Наполеоном" для фильмов о войне с Наполеоном и "Победа над здравым смыслом" для фильмов и передач о современной жизни в России.

Дмитрий Иванович

В «1984» тоже много чего «Победой» называлось...

Мария Сосновская

Кто-то занёс им книжку Оруэлла, так что теперь они точно знают, что делать

Кирилл Вялых

Осталось выпустить джин «Победа», сигареты «Победа» и объявить график недель Ненависти

​Такая концентрация "побед" многим кажется свидетельством поражения путинской власти.

​#MDK

Из нас хотят сделать патриотов, но кроме войны, которая была <много> лет назад, гордиться нам больше нечем, вот и получается подобная <ерунда>.

Как утверждают создатели канала, истории военных лет пользуются большим спросом у телезрителей: фильмы и программы на эту тему стабильно получают высокий рейтинг. Есть, конечно, зрители, которым "фильмы про войну" набили оскомину еще в советское время, но их с каждым годом становится все меньше.