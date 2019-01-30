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Кто на самом деле лидирует в украинской гонке?

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко в ноябре 2014-гго

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Правда ли, что расклад предпочтений украинских избирателей на эту минуту таков: 1. Тимошенко, 2.Зеленский, 3. Бойко, 4. Порошенко? И если правда, то почему именно так распределились их симпатии? Каким исследовательским структурам можно доверять по этой части, а какие вызывают сомнения? Разбираемся с экспертами и журналистами. Ведущая Елена Рыковцева.

Звоните начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12 в прямой эфир.

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