Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели обыски в доме мэра Риги Нила Ушакова и в его кабинете в здании Рижской думы. Об этом сообщает Латвийское радио. По сообщению издания, сотрудники антикоррупционного ведомства вынесли из кабинета Ушакова чёрные мешки и портфели, предположительно, с документами.

Представитель Рижской думы Угис Видаускис подтвердил Латвийскому радио, что в мэрии "движение происходило" до 12 часов, однако ни представители БПБК, ни руководитель юридического отдела думы Янис Лиепиньш, их сопровождавший, ни депутаты комментариев не дали.

Оппозиция собирает подписи для созыва внеочередного заседания с целью смещения Ушакова с должности, сообщил депутат Рижской думы Вилнис Кирсис из партии "Новое Единство". Сам Нил Ушаков отвергает обвинения в каких-либо нарушениях закона и не собирается покидать пост. Он подтвердил журналистам, что БПБК в среду провело обыски у него на работе и по месту жительства. "Положа руку на сердце, могу сказать, что моя совесть чиста", — заявил Ушаков, уточнив, что в этом расследовании к нему не применён никакой статус. От дальнейших комментариев отказался, сославшись на подписку о неразглашении материалов следствия.

Ранее, 11 декабря, оперативники антикоррупционного ведомства уже обыскивали помещения мэрии по делу о миллионных взятках в муниципальном предприятии общественного транспорта Rīgas Satiksme при закупке троллейбусов и трамваев у чешской Škoda и польской Solaris. Правление в полном составе ушло в отставку. 17-го декабря вице-мэр Андрис Америкс (коалиционная муниципальная партия "Честь служить Риге") добровольно оставил занимаемую должность "из репутационных соображений".

Это произошло после того, как тележурналисты LTV сообщили о встрече Америкса в одном из минских ресторанов с предпринимателем Марисом Мартинсонсом, ныне арестованном по делу Rīgas satiksme. Оба фигурировали в латвийско-мальтийском расследовании об офшорной компании микрокредитов. Мартинсонс – фигурант нескольких коррупционных процессов, в том числе, связанных с бывшим главой Банка Латвии Илмаром Римшевичсом.

Оппозиция в Рижской думе попыталась отстранить Ушакова. Тот опередил оппонентов, по собственной инициативе проведя голосование о доверии и выиграв его. Бывший министр по делам охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс (партия «Национальное объединение») 17 декабря подал в правительство законопроект о роспуске Рижской думы, который, однако, был отклонен как юридически некачественный.