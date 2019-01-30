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Сотрудник ФСИН, покалечивший целую семью, считает дело "раздутым"

Один из залов Черкесского городского суда, где слушается дело Мурата Боташева

В Черкесском городском суде инспектор местного следственного изолятора №1 Мурат Боташев, обвиняемый в ДТП с тяжкими последствиями, отказался выплачивать компенсацию пострадавшим. Они требуют с сотрудника СИЗО 2 миллиона рублей.

В сентябре 2018 года Боташев, находясь за рулём своего автомобиля, на скорости не менее 65 километров час сбил на пешеходном переходе мать с четырёхлетней дочерью и шестилетним сыном. В результате ДТП врачи диагностировали у детей черепно-мозговые травмы, множественные переломы и ушибы. Девочке поставили инвалидность - она фактически ослепла на один глаз.

Возмещать моральный вред пострадавшим Боташев отказался, так как дело, по его мнению, "слишком раздуто и не имеет особого значения". При этом свою вину он признал.

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