Британские деятели культуры призвали перенести "Евровидение" из Израиля

Более 50 британских деятелей культуры призвали к переносу музыкального конкурса "Евровидение-2019" из Израиля в другую страну из-за "систематического нарушения прав палестинцев". Соответствующее письмо в адрес телекомпании Би-би-си, занимающуюся прослушиванием конкурсантов и видеотрансляцией мероприятия в Великобритании, публикует газета The Guardian.

Несмотря на то, что местом проведения мероприятия выбран Тель-Авив, а не Иерусалим, это не защищает палестинцев от выселения, расстрелов и избиений со стороны израильских спецслужб, отмечают авторы письма.

Среди подписавших обращение к Би-би-си – модельер Вивьен Вествуд, музыканты Ник Сеймур и Питер Габриэль, актриса Мириам Маргулис.

Би-би-си в ответ заявила о неуместности использования телеканала для решения политических вопросов.

По данным Би-би-си, ранее многие из подписавших письмо с призывом о переносе "Евровидения-2019" призвали к культурному бойкоту Израиля. В частности, они раскритиковали Ника Кейва и группу Radiohead за организацию там своих концертов.

Ежегодный конкурс "Евровидение-2019" состоится в мае в Тель-Авиве, после победы в конкурсе в 2018 году израильской певицы Нетты. Согласно правилам, местом проведения конкурса является столица страны, чей представитель выиграл конкурс в предыдущем году.