Суд арестовал члена Совфеда Рауфа Арашукова

Басманный суд Москвы арестовал члена Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова до 30 марта. Заседание проходило в закрытом режиме. Перед заседанием адвокат заявил, что его подзащитному поступали угрозы с требованием признать вину.



Арашукова задержали в среду, 30 января, во время заседания Совета Федерации. На задержании присутствовали генеральный прокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.



Арашукова подозревают в двух убийствах, организации преступного сообщества и в давлении на свидетеля.



Его отцу Раулю Арашукову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он связан с хищением природного газа у компании "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей.