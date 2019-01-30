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Суд арестовал члена Совфеда Рауфа Арашукова

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Басманный суд Москвы арестовал члена Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова до 30 марта. Заседание проходило в закрытом режиме. Перед заседанием адвокат заявил, что его подзащитному поступали угрозы с требованием признать вину.

Арашукова задержали в среду, 30 января, во время заседания Совета Федерации. На задержании присутствовали генеральный прокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Арашукова подозревают в двух убийствах, организации преступного сообщества и в давлении на свидетеля.

Его отцу Раулю Арашукову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он связан с хищением природного газа у компании "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей.

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