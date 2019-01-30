ЕС вновь заявил о невозможности пересмотра сделки по Брекзту

Евросоюз не будет пересматривать соглашение об условиях выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск. Он отметил, что позиция Евросоюза по Брекзиту остается неизменной. При этом Брюссель, по его словам, до сих пор не понимает, чего хочет Лондон.

В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на сессии Европарламента в Брюсселе сообщил, что Евросоюз активизирует подготовку к выходу Великобритании из ЕС без соглашения. По словам Юнкера, риск Брекзита без сделки вырос после голосования в британском парламенте 29 января. В частности, депутаты приняли поправку, согласно которой не допускается появление пограничной и таможенной инфраструктуры между Ирландией, входящей в ЕС, и британской Северной Ирландией. Против этого выступает Брюссель.

Британцы проголосовали за выход из Евросоюза летом 2016 года. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет.

Брекзит предусматривает отмену акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.