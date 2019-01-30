Спецпрокурор призвал не раскрывать улики "компании Пригожина"

Спецпрокурор США Роберт Мюллер потребовал от суда отклонить ходатайство российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" об обнародовании улик по делу о вероятном вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Ранее на ознакомлении с уликами для подготовки к процессу настаивали российские адвокаты "Конкорда".

Мюллер пояснил, что раскрытие улик повредит национальной безопасности США. Спецпрокурор также опасается, что российская сторона использует полученные материалы для дискредитации расследования.

Мюллер указал, что в октябре 2018 года в интернете были опубликованы документы, которые были похищены российскими хакерами и представлены как секретные материалы из дела. Однако офис спецпрокурора выяснил, что материалы были изменены и направлены на кампанию по дезинформации.

"Конкорд менеджмент и консалтинг" связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. СМИ называют его лицом, близким к президенту России Владимиру Путину.

В феврале 2018 года спецпрокурор Мюллер предъявил обвинения во вмешательстве в кампанию по выборам американского президента сотрудникам "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей", и лично Пригожину. Агентство обвиняют в финансировании проекта "информационной войны" против США на деньги, полученные от двух других компаний Пригожина – "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг". Сам Пригожин заявлял, что ни он, ни его структуры "не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы". Позднее эти физические лица и компании были внесены в санкционный список США.

В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.