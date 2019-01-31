Собянина предупредили о риске подорожания продуктов в Москве

Москве грозит подорожание продуктов и перебои с их поставкой из-за ужесточения правил въезда грузовых автомобилей. Об этом в письме мэру города Сергею Собянину заявили союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний. Как сообщает "Коммерсантъ", в числе тех, кто подписал обращение, – Ассоциация компаний розничной торговли, "Руспродсоюз" и Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики.



Мэрия Москвы в ответ заявила, что никаких проблем с доставкой продуктов не ожидается. "В настоящее время действует 76 тысяч годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов. Все постоянно работающие логистические компании имеют постоянные пропуска… Этого количества более чем достаточно, чтобы обеспечить транспортным услугами город в два раза больше по размеру, чем Москва", – заявили Интерфаксу в департаменте транспорта.

В середине январе в Москве начали действовать новые правила проезда грузовиков. Теперь водители могут получить разовый пропуск сроком на пять суток не чаще двух раз в месяц.