В Петербурге десятки школ эвакуировали из-за сообщений о бомбах

В Петербурге в четверг из-за анонимных телефонных звонков и электронных писем с сообщениях о якобы заложенных взрывных устройствах эвакуировали людей из десятков зданий, в том числе около 30 школ.

По данным издания "Фонтанка", эвакуация была проведена и в городском комитете по образованию, а также в нескольких торговых и бизнес-центрах.

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В социальных сетях публикуются многочисленные видео и фото с мест эвакуаций.

Эвакуации затронули также окрестности Петербурга. Сайт 47.ру сообщает, что из-за анонимного электронного письма был эвакуирован Центр образования "Кудрово". По данным правительства Ленинградской области, это крупнейшее учреждение среднего образования на Северо-Западе, в нём учатся около 1600 детей. Эвакуировали также больницу и роддом во Всеволожске и посёлке Токсово, комитет соцзащиты в Гатчине, а также здание Законодательного собрания Ленинградской области.

По данным Фонтанки.ру, сообщений о заминированных объектах столь много, что у оперативных служб возникли сложности с их проверкой, в частности, из-за нехватки специально обученных собак. При этом по закону все подобные сообщения обязаны быть проверены.

Электронные письма с угрозами, как сообщается, приходят с адреса, зарегистрированного в Болгарии.

Волна сообщений о "минировании" общественных и жилых зданий началась в России около 10 дней назад и движется с востока на запад - первые сообщения поступили на Камчатке и в других регионах Дальнего Востока, затем затронули Сибирь и Урал, в последние дни дошли до Европейской части России. Пока что ни одного взрывного устройства не нашли.