ЕСПЧ обязал Россию выплатить гражданам Грузии 10 миллионов евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Грузии 10 миллионов евро. Власти Грузии должны распределить эти деньги среди граждан страны, депортированных из России в 2006 году, в качестве компенсации.

Деньги должны получить не менее полутора тысяч человек. Они получат от двух до 15 тысяч евро. ЕСПЧ признал нарушения трех статей Европейской конвенции – "коллективная депортации", "незаконное лишение свободы" и "бесчеловечное и унижающее достоинство условия содержания под стражей".

Сумма компенсации в 10 миллионов евро превышает ежегодный объем средств, выделяемых из бюджета России на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека.

В 2006 году в Грузии по обвинению в шпионаже арестовали четверых сотрудников разведки России. После этого из России под предлогом нарушения визового режима начали высылать граждан Грузии. Всего, по данным Минюста Грузии, были депортированы почти пять тысяч человек. В 2007 году Тбилиси обратилось в ЕСПЧ с жалобой на эти действия.