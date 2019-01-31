Экологи заявили об угрозе полного уничтожения лесов в Приморье

Официальная статистика по лесным пожарам в Приморском крае существенно занижена, а реальное положение дел таково, что в обозримом будущем регион может остаться практически без лесов. С соответствующим заявлением выступила пресс-служба российского отделения Greenpeace.

Как считают эксперты экологической организации, в основном горит территория вне земель лесного фонда, поэтому большая часть пройденной огнём площади не попадает ни в какую статистику.

"Авиалесоохрана" сообщает, что общая площадь лесных пожаров в Приморском крае с начала 2019 года составляет всего 1 тысячу 550 гектаров. По оценке же экологов Greenpeace, только за один месяц и в одном Хасанском районе Приморья "на земли лесного фонда приходилось около трёх с половиной тысяч гектаров пройденной огнём площади". За январь наступившего года в регионе "сгорела территория размером с Казань".

Как отмечают в Greenpeace, зимние лесные пожары в Приморье возникают из-за полного отсутствия снега. "Сухая трава и лесная подстилка горят даже при устойчивой холодной погоде, особенно в ветреные дни. Из-за глобального изменения климата пожароопасный сезон в Приморье стал уже круглогодичным без перерыва на зиму".

Пожары уничтожают молодые деревья и повреждают крупные, постепенно превращая юг Приморья в малолесную территорию. «Учитывая, что весной эта местность страдает от "традиционных" поджогов травы, в перспективе регион может остаться и вовсе без леса", - предупреждают в Greenpeace.