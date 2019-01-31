Навальный: Мордовия заплатила 3 млн спортсменам за мастер-класс

Из бюджета Республики Мордовия в январе было выделено 3 миллиона рублей на проведение мастер-класса олимпийских чемпионов по спортивной гимнастике Алексея Немова и Светланы Хоркиной. Об этом сообщил соратник оппозиционера Алексея Навального Руслан Шаведдинов на Youtube-канале "Жить в России".

По словам Шаведдинова, большая часть этих денег - более 2,5 млн рублей - пошла на гонорары пяти участникам мастер-класса. При этом сам мастер-класс длился всего несколько часов. Данные о расходах были взяты из реестра государственных закупок.

Шаведдинов и Навальный связали высокие бюджетные расходы на мероприятие с членством Хоркиной и Немова в "Единой России" - Светлана Хоркина бывший депутат Госдумы, а Алексей Немов - член высшего совета партии.

Шаведдинов отмечает, что средняя зарплата в Мордовии - около 27 тысяч рублей.

Бывшие спортсмены пока не прокомментировали ролик соратника Навального. Хоркина и Немов выиграли Олимпийские игры в 1996 и 2000 годах.