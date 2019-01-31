Путин: Россия готова "делать всё" для защиты украинских верующих

Россия оставляет за собой право "делать всё для защиты прав человека", включая свободу вероисповедания - заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине в связи с созданием новой автокефальной православной церкви в этой стране.
При этом Путин подчеркнул, что власти России "считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела", особенно в соседней стране.
Что подразумевается под словами "делать всё", Путин не пояснил.
Президент России выступил в Кремле на торжественном заседании, посвящённом 10-й годовщине интронизации - вступления в должность - патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В своём выступлении Путин обвинил власти Украины в "грубом вмешательстве в церковную жизнь", сравнив их с "безбожниками прошлого века", которые "изгоняли верующих из храмов" и "травили священнослужителей". Новую Православную церковь Украины он назвал "проектом, не имеющим отношения к вере".
- Православная церковь Украины была создана в декабре прошлого года на основе слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В январе она получила автокефалию от Константинопольского патриархата. В РПЦ новую церковь считают неканоничной, раскольнической.
- На Украине продолжает действовать Украинская православная церковь Московского патриархата. По закону, она должна сменить название, в новом названии должна быть отражена её связь с Россией.
- Российские власти и РПЦ неоднократно заявляли об угрозе захвата имущества УПЦ МП новой церковью. Власти Украины обещали не допустить этого. Ряд общин УПЦ МП за последнее время решили перейти в автокефальную церковь, однако, как утверждается, сделали это добровольно. Широкомасштабных актов насилия в отношении священников также не отмечалось.
- Правозащитники критикуют Россию за нарушение религиозных свобод в связи, в частности, с запретом и признанием экстремистской организации "Свидетели Иеговы".
- Россия официально признана на Украине страной-агрессором в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов в Донбассе.
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