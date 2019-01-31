Путин: Россия готова "делать всё" для защиты украинских верующих

Россия оставляет за собой право "делать всё для защиты прав человека", включая свободу вероисповедания - заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине в связи с созданием новой автокефальной православной церкви в этой стране.

При этом Путин подчеркнул, что власти России "считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела", особенно в соседней стране.

Что подразумевается под словами "делать всё", Путин не пояснил.

Президент России выступил в Кремле на торжественном заседании, посвящённом 10-й годовщине интронизации - вступления в должность - патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В своём выступлении Путин обвинил власти Украины в "грубом вмешательстве в церковную жизнь", сравнив их с "безбожниками прошлого века", которые "изгоняли верующих из храмов" и "травили священнослужителей". Новую Православную церковь Украины он назвал "проектом, не имеющим отношения к вере".