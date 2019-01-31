Морозы в США. Почему глобальное потепление делает зимы холоднее

На северном полюсе в эти дни было как обычно, примерно минус 31 градус по Цельсию. Облачно. В Северной Дакоте в среду было до минус 37 градусов. Сообщается, что жертвами рекордных морозов на Среднем Западе США стали от 8 до 12 человек.

В районах, которые были охвачены арктическим холодом, живут десятки миллионов людей.

Были прекращены занятия в учебных заведениях, ограничена доставка почты, отменены авиарейсы и поезда.

В Чикаго было открыто множество "центров обогрева" для десятков тысяч нуждающихся.

В районе Чикаго, как предполагают, произошли "морозные землетрясения" – громкие звуки, вызванные замерзанием подземных вод, которые при этом расширяются и крушат почву и камни.

К пятнице морозы, наконец, стали ослабевать.

Год назад, а конце января 2018-го, на северном полюсе было около нуля, а в Сибири стояли рекордные холода, которые затем двинулись на запад, в Европу, где получили прозвище "Чудовище с Востока". Причиной рекордно морозных зим называют глобальное потепление, и это неизбежно будет казаться противоречием. Разберемся в механике явления – каким образом на северном полюсе в разгар зимы вдруг оказывается теплее, чем в тысячах километров к югу. Полярный вихрь Над северным (как и над южным) полюсом находятся большие массы холодного воздуха, которые ограничены двигающимися с запада на восток воздушными потоками. Иногда этот поток становится менее стабильным и расширяется к югу, где обширные территории оказываются во власти холодного воздуха Арктики.

Более компактное состояние арктического воздуха – с высоким давлением и низкими температурами – нерегулярно чередуется с периодами его расширения с относительно (для Арктики) высокими температурами и низким давлением (и это называется арктической осцилляцией). Глобальное потепление в Арктике "Глобальное потепление усиливает эти эффекты – вторжения арктического воздуха на юг были всегда, но становятся все чаще и мощнее", объясняет директор климатической программы Фонда дикой природы Алексей Кокорин. Вот как выглядит механика процесса: Глобальное потепление – это повышение температуры поверхностного слоя Земли, которое на 90 процентов является повышением температуры верхних слоев воды в океанах. Арктика прогревается, в основном, из-за поступления более теплой воды из Атлантики и, в меньшей степени, через Берингов пролив. Более теплая вода уменьшает количество льда. Без отражающего солнечное излучение покрова льда темная поверхность воды нагревается быстрее. Чем больше Арктика открыта ото льда, тем больше в ней динамических процессов. Теплая вода увеличивает восходящие потоки воздуха. По физике атмосферы более активная Арктика означает меридианальные, в направлении "север-юг", вторжения воздушных масс. Для Арктики этот воздух может считаться теплым, но быть очень холодным для тех широт Европы, Америки или Азии, куда он дойдет. Вторжения не обязательно будут происходить каждый год или будут все сильнее. Но это долгосрочная тенденция. Если взять график минимальной площади льда в Арктике по годам – это тренд вниз.