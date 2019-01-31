Национальный совет по электронным сми Латвии на три месяца запретил ретранслировать в стране российский телеканал "РТР-Россия". В программах канала нашли разжигание ненависти к гражданам Украины, сообщает агентство Leta.

В программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" от 22 мая ведомство обнаружило ненавистнические высказывания в адрес части украинского государства. В программе "60 минут" 11 января 2018 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывал к войне с Украиной. Эксперты, к которым обратилось ведомство, посчитали, что эти программы разжигают ненависть к гражданам Украины.

В Национальном совете по электронным СМИ отметили, что обратились в Евросоюз и Швецию с уведомлением о нарушении правил вещания. Канал, вещающий в Латвии, зарегистрирован в Швеции, отмечает Leta.

Комментируя решение по ограничению трансляции, ведомство ответило, что считает вещание российского канала в Латвии часть "гибридной войны Кремля", а прекращение вещания — сигналом к недружественным странам о том, что Латвия защищает своё информационное пространство. Совет подчеркнул, что цель ограничений на ретрансляцию "Россия РТР" — мотивировать канал в дальнейшем соблюдать латвийские законы.