Волкер рассказал о дополнительных санкциях против РФ из-за моряков

США и Евросоюз рассматривают возможность принятия новых мер в отношении России, если Москва не освободит задержанных у берегов аннексированного Крыма украинских моряков. Об этом во время пресс-брифинга заявил спецпредставитель Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер.

Волкер сообщил, что новые санкции против России пока не согласованы. По его словам, министры иностранных дел ЕС могут обсудить потенциальные ограничения на встрече в феврале.

Спецпредставитель сказал, что Вашингтон поддерживает предложение Германии и Франции об отправке в Керченский пролив международных наблюдателей для мониторинга обстановки. Накануне российский МИД исключил возможность направления в регион долгосрочных международных миссий.

30 января постоянный представитель Евросоюза в Москве Маркус Эдерер встретился с заместителем главы российского МИД Александром Грушко. Эдерер потребовал немедленного освобождения украинских моряков. В ответ постоянное представительство России при ЕС выпустило коммюнике. В нем говорится "о необходимости проявления Евросоюзом принципиального подхода в отношении грубых нарушений прав человека, а также проявлений неонацизма и антисемитизма на Украине".

25 ноября у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захвалили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Сейчас они находятся в московском СИЗО "Лефортово".

Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Российские власти заявили, что украинские военные пошли на сознательную провокацию. Согласно позиции российских властей, моряки не могут быть военнопленными из-за отсутствия войны между Россией и Украиной.