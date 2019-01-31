Росстат: продукты в России дорожают в четыре раза быстрее, чем в ЕС

В 2018 году в России продукты в среднем дорожали в четыре раза быстрее, чем в Евросоюзе. Об этом сообщает Росстат.

В прошлом году, по данным ведомства, продольствие в России подорожало в среднем на 5,5 процентов. Больше всего выросли цены на мясо и мясопродукты: больше, чем на семь процентов. В ЕС цены на эти продукты оставались стабильными.

Самый медленный темп роста стоимости продуктовых товаров в России отмечается в категории фрукты, рыбы и масла. Они подорожали в среднем на три проценты. В то же время в Евросоюзе большинство из этих продуктов подешевело.

По данным Росстата, страны Европейского союза обгоняют Россию только ростом цен на овощи: цены на них в России выросли на шесть процентов. В ЕС — на семь процентов.

С 2011 года только в 2017 году в России продукты дорожали медленее, чем в Евросоюзе, отмечает "Интерфакс".