Суд в Москве арестовал отца члена Совфеда Рауфа Арашукова

Суд в Москве арестовал Рауля Арашукова, отца арестованного члена Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, до 30 марта. Арашукова-старшего подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве. Свою вину он не признает. Адвокат заявил о давлении на своего подзащитного с требованием признать вину.

Рауля Арашукова задержали 30 января в Санкт-Петербурге. В Следственном комитете России заявили, что Арашуков-старший может быть причастен к хищению природного газа компании "Газпром" на сумму в 30 миллиардов рублей. С этим же преступлением может быть связан и его сын.

По версии следствия, хищения совершались на протяжении пяти лет. Они расследуются в рамках работы по декриминализации Карачаево-Черкесской Республики, заявили в ведомстве. Следственные действия проводятся в Москве, Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах.

Всего, помимо Арашукова-старшего, суд арестовал сегодня четырех человек, включая двоюродного брата члена Совфеда Руслана Арашукова.

Согласно данным из открытых источников, Рауль Арашуков – советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз", депутат народного собрания Карачаево-Черкесии, член "Единой России".

Члена Совфеда Рауфа Арашукова арестовали 30 декабря, во время заседания Совета Федерации. Его подозревают в двух убийствах, организации преступного сообщества и в давлении на свидетеля. Подозреваемый свою вину не признаёт.