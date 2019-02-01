Закон о "праве на забвение" обжаловали в Конституционном суде РФ

Информационно-аналитический центр "Сова" обжаловал в Конституционном суде России закон о так называемом "праве на забвение". По нему с сайта правозащитной организации удалили ссылки на материалы о насилии на почве расизма.

Закон обязывает поисковики удалять по требованию граждан не только недостоверную информацию, но и те данные, которые утратили значение для заявителя в силу его последующих действий и событий. В центре "Сова" оспаривают эту норму, как противоречащую правовой определённости, сообщают "Ведомости" со ссылкой адвоката.

Летом 2017 года Арбитражный суд в Москве отклонил иск центра "Сова" к поисковой системе Google. Та удалила из поисковой выдачи новости 2006 и 2008 годов, посвящённые уголовному делу о нападении скинхедов на гражданина Анголы в Обнинске. Правозащитники считают, что кто-то из осуждённых воспользовался "правом на забвение".

В центре "Сова" неоднократно подчеркивали, что действующий в России с 2016 года закон не учитывает интересы жертв преступлений, данные о которых могут быть удалены из поиска по запросу преступников, погасивших судимость. Правозащитники также отмечали, что информация о преступлениях на почве ненависти представляет общественную важность и должна оставаться доступной.