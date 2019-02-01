В Северодвинске расследуют смерть россиянина в украинской колонии

Следственный комитет в Архангельской области возбудил уголовное дело о гибели в украинской колонии россиянина, воевавшего в Донбассе на стороне сепаратистов.

Российские следователи полагают, что 45-летний Валерий Иванов, у которого зафиксировали "тупую сочетанную травму тела", умер "в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины". Дело расследуют по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, Иванов умер 9 декабря в Дрогобычской исправительной колонии, которая находится в Львовской области. Представительница так называемой "ЛНР" Ольга Кобцева утверждала, что россиянина избили охранники исправительного учреждения, после чего он умер в карцере.

О смерти Валерия Иванова также сообщали в посольстве и Министерстве иностранных дел России. Там предположили, что россиянина могли убить, но также привели версию начальника колонии, согласно которой осуждённый погиб, упав со стремянки.

Тело россиянина доставили в Северодвинск 28 декабря.

Валерий Иванов, задержанный украинскими военными в 2015 году, отбывал в колонии 12 летний срок по обвинению в ведении агрессивной войны и террористической деятельности.