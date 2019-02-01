В московском суде задержали редактора сайта "Руси сидящей"

В Хорошевском суде Москвы приставы задержали на три часа внештатного корреспондента Радио Свобода и редактора сайта "Руси сидящей" Светлану Осипову. Поводом послужил снимок, который она сделала на мобильный телефон в коридоре.
По утверждению судебных приставов, председатель суда запретила съемку в любом помещении здания, а не только в зале заседания. На Осипову составили протокол об административном нарушении.
Руководитель движения "Русь сидящая" Ольга Романова назвала задержание незаконным и подчеркнула, что Светлана Осипова вела фотосъемку в коридоре суда в полном соответствии с российским законодательством.
Хорошевский суд рассматривает иск, который к "Руси сидящей" и движению "За права человека" подала бывшая заключенная мордовской исправительной колонии №2 Инга Кривицкая. Она требует компенсацию в 2 миллиона рублей за слова правозащитников о пытках в колонии.
- Кривицкая, которая отсидела в ИК №2 больше 16 лет, утверждает, что пыток в ней нет, а люди, которые говорят обратное, "обливают грязью свою страну".
- В октябре 2018 года Ольга Романова сообщила, что Минюст России зарегистрировал фонд с аналогичным её движению названием – "Русь сидящая". Среди его учредителей оказалась бывшая заключённая Инга Кварацхелия (настоящая фамилия Кривицкой).
- По словам Романовой, пока Кривицкая сидела в мордовской колонии, она "сотрудничала с администрацией, принимала участие в избиении других заключённых женщин и отбирала посылки", а как вышла на свободу – пришла в прокремлёвское движение НОД и стала сотрудничать с телеканалом РЕН ТВ.
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