В московском суде задержали редактора сайта "Руси сидящей"

В Хорошевском суде Москвы приставы задержали на три часа внештатного корреспондента Радио Свобода и редактора сайта "Руси сидящей" Светлану Осипову. Поводом послужил снимок, который она сделала на мобильный телефон в коридоре.

По утверждению судебных приставов, председатель суда запретила съемку в любом помещении здания, а не только в зале заседания. На Осипову составили протокол об административном нарушении.

Руководитель движения "Русь сидящая" Ольга Романова назвала задержание незаконным и подчеркнула, что Светлана Осипова вела фотосъемку в коридоре суда в полном соответствии с российским законодательством.

Хорошевский суд рассматривает иск, который к "Руси сидящей" и движению "За права человека" подала бывшая заключенная мордовской исправительной колонии №2 Инга Кривицкая. Она требует компенсацию в 2 миллиона рублей за слова правозащитников о пытках в колонии.