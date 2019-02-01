Прокуратура выясняет причины гибели группы Дятлова. Спустя 60 лет

Генпрокуратура России проведёт проверку следственного дела о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале, чтобы спустя 60 лет после трагедии определить наиболее вероятную её версию.

Об этом представитель прокуратуры сообщил в пятницу в прямом эфире на YouTube-канале ведомства. Начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков сказал, что проведение проверки согласовал генеральный прокурор Юрий Чайка, а её цель – "из 75 существующих версий гибели группы оставить только одну". При этом, по словам Курьякова, прокуратура уже сейчас исключает версию "криминала".

Что такое группа Дятлова

В начале февраля 1959 года в горах на севере Свердловской области пропала группа из девяти человек, которую возглавлял студент-пятикурсник Игорь Дятлов. Группа совершала лыжный поход по малонаселённым местам, приуроченный к XXI съезду КПСС.

Поиск пропавших начался в середине февраля. Выяснилось, что все 9 человек погибли, последние тела обнаружили только в мае.

Была найдена палатка, которая, однако, была пустой. Часть тел была обнаружена на склоне горы неподалёку, а тела ещё нескольких человек – в паре километров от палатки.

Судебно-медицинская экспертиза определила в качестве причины смерти туристов замерзание. Установлено, что в ночь с 1 на 2 февраля, когда группа, предположительно, погибла, был сильный мороз. В то же время на телах нескольких человек, обнаруженных после, нашли травмы.

Возбуждённое по факту гибели группы уголовное дело было прекращено, по сути, без определения её точных причин. Следователи при этом исключили версию убийства. "Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии", – говорилось в постановлении о прекращении уголовного дела.

Какие существуют версии

Гибель группы Дятлова традиционно считается одной из загадок XX века. Необычные обстоятельства гибели, а также отсутствие внятных выводов следствия, которое проводилось по горячим следам, дали пищу для самых разных теорий о том, что именно произошло в Уральских горах 60 лет назад. Гибели группы посвящены многочисленные расследования разной степени серьёзности, документальные и даже художественные фильмы.

За местом гибели группы закрепилось название "Перевал Дятлова".

Среди основных версий гибели группы называлось нападение охотников-манси (эта версия была отвергнута первоначальным следствием) или беглых заключённых, сход снежной лавины, нападение диких животных, воздействие сильного ветра. Исследователь Алексей Ракитин выдвигал версию, что ряд членов группы были сотрудниками КГБ и были убиты агентами иностранной разведки. Выдвигались и версии об испытании нового оружия. Наконец, существует множество версий, приписывающих гибель группы паранормальным явлениям.

Что сказал представитель прокуратуры

По словам Куренного, прокуратура уже проанализировала материалы уголовного дела, а в марте предполагается, что специалисты посетят сам перевал Дятлова. "Примерно в похожих погодных условиях, в марте, на перевал Дятлова вылетит группа экспертов. Поставят палатку под тем же уклоном, восстановят всю картину", – сказал представитель прокуратуры. "Возможно ли разрезать палатку, выбраться из нее – ответы на все эти вопросы появятся после поездки на перевал, проведения замеров с привлечением необходимых приборов".

При этом, по его словам, эксперты будут проверять три версии, связанные с природными катастрофами. Остальные версии в прокуратуре считают конспирологическими.

Записка прокурора Темпалова

К расследованию причин трагедии решили вернуться, по словам представителей прокуратуры, потому что есть просьбы от родственников, потому что погибшие отправлялись в поход официально и, следовательно, государство несёт за них ответственность, а также потому, что определение причин гибели группы поможет туристам в будущем: "Пока мы не назовем причину трагедии, есть вероятность, что такая трагедия может повториться. На такие склоны зимой ходить опасно".

Но ещё одна причина, по которой прокуратура решила прокомментировать это дело именно сейчас, – появление сообщений о том, что власти знали о гибели туристов ещё до того, как о ней было официально объявлено.

В архиве бывшего следователя прокуратуры города Ивдель Владимира Коротаева писатель Олег Архипов обнаружил записку прокурора Василия Темпалова, датированную 15 февраля 1959 года, из которой следует, что власти уже знали о гибели туристов, при том что первые тела были найдены только в конце февраля. Один из исследователей гибели группы Дятлова заявил, что "появление этой записки и свидетельства позволяют весомо утверждать, что группа погибла во время испытания новых ракетных систем".

Представитель прокуратуры Куренной, однако, заявил, что Темпалов просто ошибся в месяце: "Прокурор Темпалов просто не мог выезжать с докладом по уголовному делу 15 февраля и, собственно, не выезжал. Прокуратура Свердловской области это проверила, и было с достоверностью, с привлечением экспертов-психологов установлено, что прокурор просто ошибся с датой в указании месяца". 4 февраля прокуратура в Екатеринбурге обещает представить дополнительные доказательства этой версии.