WSJ: Россия перед выходом США из ДРСМД развернула новые ракеты

Россия в преддверии выхода Соединённых Штатов из договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности развернула дополнительные ракетные системы 9М729, параметры которых, по мнению Вашингтона, нарушают договор. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах стран Запада.

Четвертый дивизион "Новаторов"



Как утверждает издание, США недавно проинформировали своих союзников, что Россия развернула четвёртый дивизион этих ракет – в дополнение к трём, которые, как утверждалось, были развёрнуты ранее. Таким образом, всего у России на вооружении сейчас около 100 таких ракет, известных также как "Новатор" или SSC-8.

“Россия разместила намного больше нарушающих закон ракет, чем раньше было объявлено", – заявил один из американских чиновников WSJ. Российские власти эти сообщения пока не комментировали.

Именно разработка и постановка на вооружение таких ракет называется Соединёнными Штатами главной причиной их намерения выйти из договора, заключённого ещё Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом и в своё время воспринимавшегося как решительный шаг к завершению холодной войны.

Соединённые Штаты утверждают, что модернизированный вариант ракеты, используемой в комплексе "Искандер", нарушает параметры договора: дальность полёта ракеты более 500 километров. Того же мнения союзники США по НАТО. Страны ЕС принципиально выступают за сохранение договора о РСМД, однако возлагают на Россию ответственность за возможный выход США из него.

Российские же военные говорят, что дальность полета ракеты не превышает 480 километров. На прошлой неделе Минобороны России устроило показ ракеты для военных атташе зарубежных стран. Российские военные пытались убедить их в том, что двигатель и другие характеристики ракеты не претерпели никаких изменений, которые позволили бы ей преодолеть лимит. Атташе США и ряда других стран НАТО, впрочем, отказались участвовать в брифинге.

При этом Россия сама обвиняет США в нарушении договора. Речь идёт об элементах противоракетной обороны, размещённых в Польше и Румынии. Как заявил телеканалу "Россия 24" заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, системы Aegis Ashore, размещаемые в Румынии и Польше, помимо средств перехвата баллистических ракет, могут оснащаться ракетами типа "Томагавк", причём в ядерном оснащении. По словам Рябкова, речь может идти о 48 ракетах. США отвергают эти претензии, заявляя, что не собираются размещать в Румынии и Польше ударное вооружение.

Переходный период – шесть месяцев

Ожидается, что о начале процесса выхода из договора будет объявлено уже сегодня, 1 февраля.

Сам процесс займёт шесть месяцев, что даёт, как утверждают в Вашингтоне, России возможность вернуться к его соблюдению и спасти договор. При этом в США подчёркивают, что уже в течение этих шести месяцев могут вести работы, направленные на создание запрещённых договором ракетных систем.

"Мы сделаем объявление, выполним все те шаги, которые необходимо предпринять для приостановления выполнения наших обязательств и последующего выхода из договора", – заявила в четверг заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.

Президент Дональд Трамп в октябре прошлого года сообщил, что планирует отказаться от соглашения. А 4 декабря госсекретарь Майк Помпео официально дал России 60 дней для возврата к соблюдению договора, установив крайний срок 2 февраля.

В Женеве были организованы переговоры между представителями США и России, которые, однако, завершились безрезультатно, как и последующая встреча в Пекине.

Договор подписали Рейган и Горбачёв

Договор о РСМД, подписанный в декабре 1987 года во время первого визита Михаила Горбачёва в США, предусматривал ликвидацию всех ракет средней и меньшей дальности, то есть с дальностью полёта от 500 до 5000 км, и их носителей, находившихся в распоряжении двух стран. Договор был выполнен, ракеты уничтожены. Размещение советских ракет СС-20 в западных районах СССР и американских ракет "Першинг-2" в Западной Европе в середине 1980-х годов рассматривались в своё время как угроза для всей Европы, поскольку эти ракеты, способные нести ядерные боеголовки, могли быть использованы в ходе потенциального военного конфликта между советским и западным блоками в Европе.