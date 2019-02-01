Ссора, которой не заметили? Эхо конфликта Москвы и Минска

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко снова пообщаются. Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, это случится "в ближайшее время". Осталась ли позади очередная ссора между Москвой и Минском, из-за которой в декабре журналисты и политологи даже рассуждали о возможности "аншлюса" – поглощения соседней страны Россией?

Белорусский президент на совещании в Минске 31 января сообщил, о чем, в частности, они будут говорить с Путиным: "Обсудим проблему информационной безопасности. Надо противостоять тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь (а они с разных сторон предпринимаются)". В тот же день было объявлено о создании в Белоруссии некой "научной организации, которая будет заниматься политическим анализом ситуации" в стране и за рубежом.

В какой степени это отзвук недавних разногласий с Москвой и желания Минска обезопасить себя? Напомним историю вопроса. В декабре прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил вернуться к давнему, 1999 года, Договору о создании союзного государства, который предусматривает, в частности, введение единой валюты и создание общей таможни. Углубление интеграции, как пояснил Медведев, является условием экономической поддержки Белоруссии Россией.

Александр Лукашенко ответил на "интеграционный ультиматум" резко: "Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России".

В конце 2018 года состоялись два раунда переговоров в Москве на высшем уровне, результатом которых стало всего лишь формирование рабочей группы на уровне правительств по определению формы интеграции двух стран. Зазвучали предложения об объединении России и Белоруссии – в частности, из уст главы ЛДПР Владимира Жириновского. Популярные в России телеграм-каналы стали писать о том, что дальнейшее сближение двух стран – дело решенное.

Если Белоруссия отвернется от России, то будущее Белоруссии станет призрачным

Дмитрий Киселев в своей программе "Вести недели" заявил, что "если Белоруссия отвернется от России, то будущее Белоруссии станет призрачным. Россия, конечно, ослабнет, но Белоруссии просто не будет". Лукашенко на предложения об углублении интеграции ответил: "Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем".

А как отреагировало на эти политические страсти российское общественное мнение? На сайте Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) в конце января были опубликованы данные свежего опроса по поводу отношений России и Белоруссии. Результаты исследования прокомментировал для Радио Свобода ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман.

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– В опросах ФОМ регулярно задавался вопрос: "Какие отношения сложились сейчас между Россией и Белоруссией – хорошие или плохие?" За последние годы минимум положительных ответов был в 2010 году, когда НТВ показывало документальный сериал "Крестный батька" о Лукашенко. Пик положительных оценок был в 2015 году – 79% назвали отношения хорошими. Два года назад такие ответы дали 50%. Каковы результаты последнего опроса?



– Ситуация вообще не изменилась по сравнению с 2017 годом, те же 50% ответили, что отношения двух стран хорошие. Доля тех, кто считает, что отношения плохие, немного уменьшилась – с 22% до 17%. Мне показалось интересным отсутствие реакции на очевидные трения в двусторонних отношениях. Некоторые эпизоды этих трений широко освещались в интернете. Но это почти никак не отразилось на массовом восприятии ситуации. Возможно потому, что российские граждане настолько перекормлены внешнеполитической информацией, что на отношения с Белоруссией, которые не являются центральной темой, уже не хватает внимания. Там доминируют США, Украина, в меньшей степени Турция, Япония. Тем более что на центральном телевидении белорусская тематика не очень широко освещается.

В целом по стране 17% говорят, что отношения улучшаются, 19% – что ухудшаются. Остальные либо считают, что отношения не меняются, либо им сложно ответить. Но среди тех, кто имеет высшее образование, соотношение таково: 14% говорят об улучшении отношений, 25% – об ухудшении. Те, кто чаще бывает в интернете, все же что-то замечают.

– В прежних опросах ФОМ задавал такой довольно острый вопрос, на котором в значительной степени и сфокусировано то, что идет через интернет: "В настоящее время Белоруссия больше стремится к сближению с Россией или с Западом?" В 2013, 2015 и 2017 году соответственно 38%, 63% и 43% говорили, что Минск больше склонен к сближению с Россией. А в последнем опросе?

Конфликт восприняли как мелкую склоку, по пословице "Милые бранятся – только тешатся"

– Изменений также практически нет. Сейчас 43–44% говорят, что Минск больше склоняется к сближению с Россией, 20% – с Западом.



– Так получается, что россияне недавнюю ссору между политическими "верхами" двух стран просто не заметили, не услышали?



– Не услышали (подавляющее большинство) или восприняли как мелкую склоку, по пословице "Милые бранятся – только тешатся". Когда в наших основных СМИ обсуждается внешнеполитическая тематика, то градус конфронтации, лексикон разговоров о странах, с которыми у нас плохие отношения, настолько жесткий, что на этом фоне мелкие недоразумения с Белоруссией просто не фиксируются. Был инцидент в Керченском проливе, США выходят из договора о ракетах средней и меньшей дальности, возникает тема Курил – столько острых проблем, в том числе и связанных с жесточайшей международной конфронтацией, что требовалось гораздо более громкое и радикальное освещение белорусско-российских трений, чтобы они были услышаны общественным мнением.​

– Рейтинг лично Александра Лукашенко в России тоже не изменился? Он существенно падал в 2004 и 2011 годах – до 20%. В 2015 году положительные оценки его составляли 53%, в 2017 году – 43%. А теперь?



– Сейчас 47%, даже повысился. Естественно, что он выше среди представителей старшего поколения. При этом отрицательного рейтинга у Лукашенко почти нет, плохо к нему относятся всего 6%. А положительный – 29% среди молодежи, 60% – среди людей пожилого возраста.

Когда-то давно мы разбирались в этом отношении к Лукашенко. Может, сейчас это изменилось. Но тогда, когда мы изучали структуру этого отношения, то из оценок следовало: этот президент очень хороший для Белоруссии, но для России он был бы не очень хорош.

Симпатия к нему – это симпатия к главе дружественной страны. Но это не значит, что мы хотели бы такого лидера для России. Но если братский народ его любит, значит, он хороший президент именно для этого народа.



– В рейтинге стран, экономическое сотрудничество с которыми россияне считают важным для своей страны, Белоруссия, по данным вашего опроса, занимает второе место после Китая. Германия – на третьем, Казахстан – на четвертом, Турция – на пятом, США – на шестом. Белоруссия небольшая страна, не соизмеримая ни с Китаем, ни с Германией. Соответственно и товарооборот меньше. А место – второе. Почему?

Общественное мнение "болеет", когда идет постоянная пропаганда и промывание мозгов

– Понятно, что за этими оценками не стоят тонкие экономические расчеты. Но, во-первых, сейчас существуют санкции, ограничения. Естественно, что те страны, у которых санкционных ограничений нет, воспринимаются как более ценные. Второй аспект – очевидное присутствие белорусских товаров, продуктов во многих регионах России, в том числе и в Москве. Они заметны, люди их узнают. Может, доля этих продуктов не такая и большая, но на чисто бытовом уровне с продукцией белорусских сельскохозяйственных производителей средний житель Москвы, Псковской или Брянской области сталкивается гораздо чаще, чем с высокотехнологичной продукцией, например, японских или немецких компаний, – говорит ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман.

У социолога, профессора Российской академии народного хозяйства Георгия Сатарова несколько иной взгляд на состояние российского общественного мнения по поводу отношений со страной, по-прежнему считающейся ближайшим союзником России:

– Не общественное мнение не заметило трений в белорусско-российских отношениях, а технология опроса. Возможно, оперативный телефонный опрос показал бы другие результаты. Если по данным ФОМ ничего не изменилось – ну, не успело измениться за это время. И это свидетельствует о том, что цифры достаточно адекватные, отклонение от предшествующих – в рамках погрешности.

Надо понимать, что если общественное мнение "болеет", как сейчас в России, то "болезнь" никогда не охватывает весь организм. Оно "болеет" тогда, когда идет постоянная, лезущая из всех утюгов пропаганда и промывание мозгов. Если это происходит, общественное мнение начинает искажаться. А там, где есть какие-то ситуативные сюжеты, там общество реагирует более или менее адекватно, и опросы это показывают, если в них нет чистого вранья, – считает Георгий Сатаров.