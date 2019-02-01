Суд закрыл калининградское независимое издание “Новые колеса”

Калининградский областной суд закрыл независимую газету “"Новые колеса" по иску Роскомнадзора. Соответствующее решение было вынесено в пятницу, 1 февраля.

Учредитель газеты, экс-депутат Калининградской областной думы Игорь Рудников больше года находится в Калининградском СИЗО. Он был задержан 1 ноября 2017 года по подозрению в вымогательстве. По версии следствия, Рудников требовал 50 тысяч долларов у руководителя регионального управления Следственного комитета России Виктора Леденёва за прекращение компрометирующих генерала публикаций в газете.

В газете "Новые колеса" неоднократно публиковались резонансные материалы. Последний бумажный номер газеты вышел в августе 2018 года, после материалы появлялись на сайте издания. В течение года региональное управление Роскомнадзора вынесло газете два предупреждения по ее публикациям. Одна из них была посвящена массовой покупке бензина поляками в приграничных районах Калининградской области.

По словам и.о.главного редактора "Новые колеса" газеты Юрия Грозмани, издание будет продолжать публиковать материалы на своем сайте, который не имеет регистрации СМИ. Однако сейчас сайт без сбоев работает только в Калининграде.

"Да, можно сказать, что мы уходим в сеть. Роскомнадзор пока заблокировал только один материал десятилетней давности и в Калининграде сайт доступен. Но как нам сообщают, в Санкт-Петербурге уже нет такой возможности - высвечивается на полный экран “Запрещено Роскомнадзором для просмотра", - уточнил Грозмани.

1 февраля в судебном заседании приняли участие десятки сторонников Игоря Рудникова. У них была возможность пообщаться с ним посредством видеосвязи.

В ходе заседания защита заявила отвод судей, опасаясь, что будет вынесено необъективное решение - судьи тоже неоднократно становились героями публикаций "Новых колес". Однако суд ходатайство отклонил.

По словам Грозмани, в предупреждениях, которые были вынесены редакции в феврале 2018 года, Роскомнадзор допустил технические ошибки, неправильно указав учредителей. Утром в пятницу, 1 февраля, в Центральном районном суде в экстренном порядке в предупреждения были внесены изменения, чтобы областной суд мог вынести решение о закрытии «Новых колес».

"Этим были нарушены процессуальные нормы. Мы имеем право на обжалование этих изменений в течение 15 суток. А сегодня мы даже не знаем, какие поправки были внесены", — сообщил Грозмани.

По его словам, если бы суд дал возможность обжаловать сегодняшние поправки в предупреждения, ему бы не удалось закрыть газету.



"По закону необходимо два письменных предупреждения в течение года, чтобы через суд закрыть газету. Но действие первого предупреждения истекает 1 февраля. Если бы мы обжаловали внесенные изменения, то они не успели бы сделать новое предупреждение. А если есть запоздание хотя бы на день, то всё аннулируется и всё надо начинать сначала. А сначала нельзя начать, потому что газета не выходит", — сказал Грозмани.

Как сообщил адвокат Михаил Золотарев, защита будет обжаловать решение о закрытии издания и в будущем, в случае проигрыша в Конституционном суде, намерена обращаться в Европейский суд по правам человека.