Павликовой и Дубовик предъявили обвинение по делу "Нового величия"

Следственный комитет России в пятницу предъявил Анне Павликовой и Марии Дубовик обвинения в окончательной редакции по делу организации "Новое величие".

Как сообщили "Новой газете" адвокаты Павликовой и Дубовик, их обвиняют в создании экстремистской организации и участии в её деятельности. Сами они вину не признают.

ОВД-Инфо приводт слова адвоката Дубовик Максима Пашкова: "Обвинение по статьям не изменилось, но существенно увеличился его объем. Следствие, фактически, закончено". По словам адвокатов, в феврале обвинение предъявят и остальным участникам дела "Нового величия".

Всего обвиняемых 10. Задержаны они были в марта прошлого года. Четверо из них находятся в СИЗО, остальные под домашним арестом. Павликова и Дубовик также находились под стражей до августа прошлого года, их перевели под домашний арест только после общественного резонанса. Анне Павликовой в момент ареста было 17 лет, Марии Дубовик - 19.

Из материалов дела следует, что группе молодых людей, обсуждавших политику, создать движение предложил некий человек под ником "Руслан Д." Он же написал устав и разработал программу. Обвиняемые утверждают, что он был провокатором спецслужб, сам он проходит по делу как свидетель.