Аспирант факультета МГУ задержан по делу о самодельной бомбе

В Москве задержан аспирант механико-математического факультета МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки в общежитии, сообщает "Интерфакс". Азамат Мифтахов задержан в ходе расследования уголовного дела о неразорвавшейся самодельной бомбе, найденной в Балашихе 11 января. При обыске в его комнате были обнаружены следы взрывчатки, армейская одежда, рации, телефоны и анархистская литература. Задержанный признался в изготовлении взрывчатки в сентябре 2018 года, заявил источник агентства "Интерфакс".



По информации канала РЕН ТВ, аспирант является членом анархистского движения "Народная самооборона". Телеканал сообщает, что с Мифтаховым задержаны ещё пятеро, которые, вероятно, будут отпущены, после дачи объяснений, так как, по данным следователей, в изготовлении взрывчатки они не участвовали. Об этом сообщает "Медуза".



18 января Мифтахов рассказал информационному порталу "ОВД-Инфо", что к нему в общежитие пришли с обыском, когда его не было дома. Следователи изъяли ноутбук, несколько телефонов, книги и деньги. По словам аспиранта, он не знает причину обыска.