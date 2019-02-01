Ходатайство в суд от своего имени Навальный назвал фейком

Во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга поступило ходатайство от имени Алексея Навального. В нём говорится, что политик готов заплатить одиннадцать миллионов рублей, которые прокуратура пытается взыскать через суд с координатора местного штаба Навального Дениса Михайлова и пресс-секретаря движения "Весна" Богдана Литвина.

Письмо опубликовано в телеграм-канале петербургских судов. Глава Фонда борьбы с коррупцией утверждает, что он не отправлял письмо и назвал его поддельным. Навальный назвал произошедшее "политикой в стиле 90-х".

По мнению Ивана Жданова, адвоката Алексея Навального, за отправлением письма стоят люди, связанные с исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Последний неоднократно подвергался критике со стороны Навального.

В пресс-службе судов Санкт-Петербурга заявили, что отправленное по почте письмо было принято в соответствии с действующим законодательством. На данном этапе не было оснований не принимать документ, заявили в пресс-службе.

В пятницу штаб Навального в Санкт-Петербурге обвинил "Единую Россию" в фальсификации результатов выборов в местные советы депутатов.