В Москве оппозиционеры потребовали увековечить память о Борисе Немцове

Обращение общественных деятелей к мэру Москвы Сергею Собянину с требованием увековечить память Бориса Немцова опубликовала в пятницу "Новая газета". В конце февраля исполнится четыре года со дня убийства в непосредственной близости от Кремля оппозиционного политика Бориса Немцова. Несмотря на то, что исполнители этого политического убийства были установлены и осуждены, заказчики расправы до сих пор не названы и не привлечены к ответственности. Вина за сложившуюся ситуацию полностью лежит на действующей российской власти, отмечает газета.



За прошедший год удалось поставить табличку на доме, в котором жил Немцов. Имя Бориса Немцова также получили площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе, еще в ряде стран этот вопрос обсуждается.



На месте гибели Немцова создан и функционирует народный мемориал, который регулярно подвергается нападениям и погромам со стороны уже давно установленных общественностью лиц. Эти действия совершаются при полном попустительстве властей России и Москвы, говорится в публикации.



Несмотря на обращения общественности, власти Москвы отказываются увековечить память о Борисе Немцове и установить памятный знак на месте его убийства, а также рассмотреть другие предложения по увековечению памяти.



В этой связи общественные деятели требуют от властей России и Москвы:

– принять срочные меры по обеспечению на месте его убийства общественного порядка, наказать давно известных погромщиков, в том числе входящих в группу SERB;

– вернуться к вопросу об установлении мемориального знака на Большом Москворецком мосту и рассмотреть иные предложения по увековечению памяти Бориса Немцова. Создать для разрешения имеющихся противоречий общественно-государственную комиссию и провести ее первое заседание до даты убийства Бориса Немцова.

Авторы обращения отмечают, что аналогичное письмо уже было отправлено властям Москвы год назад и никакого ответа не поступило. Более того, в Москве уже увековечена память Уго Чавеса и Ахмата Кадырова. Мы уверены, что память о Борисе Немцове волнует большее число москвичей, чем память о Чавесе и Кадырове, говорится в обращении.

Среди подписавших обращение – актриса Лия Ахеджакова, режиссер-мультипликатор Гарри Бардин, правозащитница Светлана Ганнушкина, политик Леонид Гозман, экономист Евгений Гонтмахер, историк Андрей Зубов, профессор права Елена Лукьянова, поэт и музыкант Андрей Макаревич и многие другие.