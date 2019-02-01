В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков

Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков. Все они находились на судне, идущим под флагом Панамы, передаёт агентство РИА Новости.

Сообщается, что судно делало вынужденную остановку в порту Прая, столице островного государства. Это произошло после того, как один из членов экипажа умер по неустановленной причине. После прибытия в порт, местная полиция обнаружила на борту 9,5 тонны кокаина. По данным посольства России в Кабо-Верде, предположительно по этой причине задержаны находящиеся на судне члены экипажа.

"Мы находимся в тесном контакте с органами следствия, непосредственно с задержанными. Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации", — сказал агентству Риа-новости представитель посольства.

Об обвинениях против задержанных россиян или об избрании им меры пресечения на данный момент не сообщается.