Главную награду в Роттердаме получил фильм о видеостриминге

Жюри 48-го Роттердамского кинофестиваля решило наградить фильм «Настоящее. Совершенное» Чжу Шенцзе. Документальная лента посвящена феномену видеостриминга.

В Китае это увлечение приняло эпидемический характер: более четырехсот миллионов человек транслируют фрагменты своей жизни, получая от зрителей виртуальные подарки, так называемые «пули». Цензура пытается ограничить стримеров, а они ищут лазейки, чтобы привлекать зрителей. Прямые трансляции, как правило, не сохраняются в интернете. Живущая в Чикаго Чжу Шенцзе следила за популярными китайскими влогерами, записывала их видео и смонтировала из фрагментов фильм «Настоящее. Совершенное». Герои фильма – люди, ставшие знаменитостями благодаря своей необычности и откровенности. Это мужчина, покрытый ожогами, лилипут, юноша с гипоплазией (недоразвитыми конечностями), полупарализованная девочка, не умеющий танцевать уличный танцор, ткачиха, прикрепившая камеру прямо к швейной машинке, и машинист башенного крана, показывающий строительство небоскреба c высоты птичьего полета. В наблюдении за ними есть очевидная двойственность: с одной стороны, это нечто вроде фрик-шоу, с другой – возможность вырваться из плена одиночества. Люди, у которых нет друзей, обретают поклонников в виртуальной реальности. Картина «Настоящее. Совершенное» получила «Роттердамского тигра» и 40 000 евро. Решение жюри сформулировано так: «Отважный фильм, который переносит нас туда, где мы никогда не были, открывает персонажей, который хотят и должны быть увиденными, добавляет в киноязык новые правила, использует кинохронику нового тысячелетия».

В российском конкурсном фильме также затрагивается эта тема. Дебютная полнометражная картина актера Григория Добрыгина Sheena667 названа по нику девушки из штата Джорджия, в которую влюбляется наивный парень из России, случайно попавший на сайт порностриминга. Виртуальный роман развивается стремительно, и Вадим на последние деньги собирается в Америку к своей воображаемой возлюбленной. В фильме, в финансировании которого принимал участие Роман Абрамович, снимались Юлия Пересильд и Джордан Роуз Фрай, сыгравшая соблазнительную «Шину667». Ее квартиру в Атланте снимали, как и весь фильм, во Ржеве. Наград в Роттердаме картина не получила.

Фестиваль завершится 3 февраля.