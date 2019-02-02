Засвияжский суд Ульяновска обязал интернет-магазин iHerb удалить приложение из каталогов приложений Apple AppStore и Google Play в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя суда.

Иски против интернет-магазина, торгующего биоактивными добавками, витаминами и лекарствами, направил директор "Союза производителей БАД к пище", он пожаловался на магазин в Генпрокуратуру. В его заявлении говорится, что на площадке американского интернет-магазина продаются БАДы и пищевые добавки, не соответствующие российским техрегламентам.

Как следует из решения суда, Роскомнадзор внесёт десять страниц с сайта iHerb в реестр запрещённых ресурсов, это может привести к его полной блокировке в России из-за использования сайтом защищённого протокола "https" (не позволяющего блокировать страницы по отдельности). По данным Mediascope за декабрь 2018 года, российская аудитория сайта составила почти миллион человек с компьютеров и ещё 700 тысяч человек с мобильных устройств.