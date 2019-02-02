В Томске в пожаре погиб основатель уникального кукольного театра

В Томске минувшей ночью во время пожара в небольшом деревянном здании погиб основатель театра "2+Ку" Владимир Захаров. Эту информацию корреспонденту "Сибирь.Реалии" подтвердили знакомые режиссёра. Они также уточнили, что сгоревшее помещение было мастерской, где он делал деревянных кукол. По словам очевидцев, Захаров пытался потушить пожар сам, но не вернулся из здания.



В региональном МЧС уточнили, что возгорание в доме рядом с театром произошло вечером в пятницу, 1 февраля. При тушении пожара в здании было обнаружено тело человека. Следственный комитет начал проверку. Предварительная причина пожара – неисправность проводки.

Владимир Захаров родился 30 сентября 1954 года в городе Алмалык (Узбекистан). В четвёртом классе совместно с сестрой создал школьный перчаточный театр кукол. Окончил Томский политехнический институт по специальности "кибернетика электрических систем", работал инженером-конструктором в НИИ технологии машиностроения в секторе роботов и занимался разработкой и внедрением роботов, автоматизацией технологических процессов.

С 1987 года работал конструктором кукол в Областном театре кукол "Скоморох". Он изобрёл уникальную куклу на запястье с полной механикой оживления. В 1991 года основал свой театр "2+Ку", где занимался абсолютно всем: создавал кукол, писал сценарии, играл, делал декорации.