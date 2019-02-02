Задержание аспиранта мехмата МГУ. Отпустили, потеряли или пытали

Адвокаты не смогли попасть к аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, о задержании которого сообщалось накануне.

По данным источников "Интерфакса", Мифтахов был задержан в ходе расследования уголовного дела о неразорвавшейся самодельной бомбе, найденной в Балашихе 11 января. При обыске в его комнате якобы были обнаружены следы взрывчатки, армейская одежда, рации, телефоны и анархистская литература.

Защитник Мифтахова Роман Устинов рассказал порталу "ОВД-Инфо", что нашёл аспиранта в отделении полиции "Балашихинское" в пятницу вечером. Тот был в наручниках, но когда к нему приехала адвокат по назначению Софья Хорава, ей заявили, что Мифтахов не задержан и его нет в здании.

Адвокат написала жалобу на недопуск к подзащитному. Дежурные продолжали настаивать, что аспиранта нет в здании, а следователь через час сказала, что его отпустили. Роман Устинов подчеркнул, что заметил бы это. В беседе с "ОВД-Инфо" он выразил опасение, что его подзащитного могут пытать.

В ночь на субботу Роман Устинов сообщил, что видел, как из отделения полиции Балашихи несколько полицейских выводят человека, похожего на Азата Мифтахова. Адвокат уточняет, что видно было плохо, но при этом утверждает, что разглядел синяки на лице молодого человека. Сами полицейские назвали Устинову и Хораве другую фамилию и заявили, что это не их подзащитный. Рассмотреть задержанного они не дали и быстро уехали на машине в неизвестном направлении.

Канал РЕН-ТВ накануне распространил информацию о том, что аспирант является членом анархистского движения "Народная самооборона". С Мифтаховым якобы были задержаны ещё пять человек. Сообщалось, что их могут отпустить после дачи объяснений, так как, по данным следователей, в изготовлении взрывчатки они не участвовали.

В ночь на субботу в группе, посвященной информации о деле "Сети" и Телеграм-канале "Прометей" появились сообщения о том, что задержанные анархисты подвергались пыткам электрошоком в отделении полиции в Балашихе. Как минимум от одного из них требовали дать показания на Азата Мифтахова и сделать заявления на камеру. В этих же сообщениях говорится, что аспирант якобы пытался вскрыть себе вены, чтобы избежать пыток.

По данным правозащитного портала "Медиазона", из полиции отпустили шестерых человек, задержанных и допрошенных после обыска по тому же делу, в рамках которого в полицию забрали Азата Мифтахова. Издание называет их активистами антирейдерского движения.

18 января Азат Мифтахов рассказал порталу "ОВД-Инфо", что к нему в общежитие пришли с обыском, когда его не было дома. Следователи изъяли ноутбук, несколько телефонов, книги и деньги. По словам аспиранта, он не знает причины обыска.