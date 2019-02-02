В Якутске родители пожаловались на отказ национальной школы "Айыы Кыhата" принимать на обучение русскоязычных детей. Руководство образовательного учреждения и родители некоторых учеников выступили против открытия классов с преподаванием на русском языке, утверждают жители одного из районов города. Их цитирует портал Ykt.Ru.

По данным издания, конфликт возник после того, как жители нового микрорайона города узнали о закрытии одной из школ и решили отправить детей в "Айыы Кыhата". Однако там отказались принимать заявления. По мнению родительского комитета школы, зачисление русскоязычных детей может повлиять на "программу обучения и воспитания", утверждает издание.

В субботу мэр города Сардана Авксентьева встретилась с руководством школы. Она заявила, что образовательное учреждение должно принять всех детей нового микрорайона, сообщает "Сибирь.Реалии".

"В нашей республике два государственных языка – русский и якутский. Соответственно, родитель любого ребенка, проживающего в республике, подавая заявление о приеме в первый класс указывает язык обучения – якутский или русский", - написала Авксентьева на своей странице в Facebook.

Ранее начальник управления образования Якутска Алексей Семёнов подтверждал, что родителям русскоговорящих детей действительно отказывают в зачислении в эту школу. Тогда чиновник пообещал, что "выход из ситуации будет найден" и детей будут распределять по другим образовательным учреждениям города.