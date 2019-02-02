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Активистку "Открытой России" отпустят на похороны дочери

Анастасия Шевченко в суде

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Активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко, находящуюся под домашним арестом по уголовному делу о "нежелательной организации", отпустят на похороны дочери. Об этом в субботу сообщил журналистам адвокат активистки Сергей Ковалевич. Похороны состоятся 4 февраля.

Дочь Шевченко умерла 31 января в реанимации больницы ростовского поселка Зверево, куда её доставили с обструктивным бронхитом. Сначала арестованной активистке не позволяли встретиться с дочерью, но позднее она все же получила разрешение следователя находиться в больнице до 18:00 1 февраля.

Сообщалось, что в реанимацию Шевченко тоже пустили не сразу, хотя в России уже действует закон, по которому родственников можно посещать в любое время суток.

За несколько дней до смерти ребенка – во время апелляционного судебного заседания по мере пресечения – адвокат Шевченко Сергей Ковалевич уже сообщал, что у дочери активистки наблюдаются смертельно опасные осложнения со здоровьем, в связи с чем ребёнку необходим тщательный уход.

  • 23 января члена федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко арестовали на два месяца по подозрению в участии в деятельности организации, признанной на территории страны нежелательной. В основе уголовного дела – два административных правонарушения: первое – об участии в политических дебатах в Таганроге, второе – о публикации анонса школы муниципальных депутатов в Ростове-на-Дону.
  • Уголовное дело по этой статье возбуждено в России впервые. До этого власти заводили только административные дела. Они также касались активистов "Открытой России".

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