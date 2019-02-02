Навальный заявил о нежелании идти кандидатом на выборы в Петербурге

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что не намерен претендовать на роль кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга. Навальный выступил в субботу Петербурге на встрече с активистами, сообщил "Интерфакс".

Навальный признал, что хотел бы стать частью политической жизни Петербурга, но считает, как он выразился, смешным, выдвигаться кандидатом для участия в выборах губернатора осенью этого года, потому что "я не отсюда". "Я – москвич, сказал оппозиционер, – Москва у меня в крови. И я не имею ни желания, ни морального права избираться в другом городе".

Алексей Навальный участвовал в досрочных выборах мэра Москвы в 2013 году, став основным соперником Сергея Собянина, члена партии "Единая Россия", поддержанного также несколькими прокремлёскими партиями. Собянин победил на тех выборах, набрав 1 миллион 193 тысячи голосов избирателей. Навальный добился второго результата – 633 тысячи голосов, опередив остальных четырёх кандидатов.