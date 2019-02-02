В Орле полицейские пришли на презентацию альманаха "Молоко+"

В Орле полицейские пришли на презентацию альманаха moloko plus, сообщается в телеграм-канале издания.

Участники проекта опубликовали видео беседы с сотрудником полиции: по его словам, правоохранители получили сообщение о том, что по адресу, где проходит мероприятие, некие граждане якобы призывают к экстремисткой деятельности, распространяют экстремистскую литературу и наркотические вещества".

Появились эксперты кинологической службы с собакой. Собака выглядит скорее доброй и игривой», — пишут в телеграм-каналеальманаха. На встречу пришло 19 сотрудников полиции, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на журналистов издания moloko plus.

Полицейские опросили всех пришедших, это примерно два десятка человек, изъяли три экземпляра альманаха moloko plus "Революция" и ушли.

Ранее правоохранители приходили на презентацию альманаха в Петербурге, Краснодаре и Нижнем Новгороде.