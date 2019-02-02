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Суд в Коломне назначил Вячеславу Егорову два месяца домашнего ареста

Свалка в Коломне

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Коломенский городской суд поместил на два месяца под домашний арест гражданского активиста Вячеслава Егорова. Об этом сообщила адвокат Мария Эйсмонт, которая представляет Егорова в суде.

Активисту вменяют неоднократное нарушение порядка организации или проведения митингов. Судья закрыла процесс, разрешили присутствовать только жене и матери Егорова. В 16:30 истекли 48 часов его содержания под стражей, однако судья отказалась его отпускать.

В Коломне 31 января прошли обыски у 14 участников движения «Нет свалке Коломна» и организатора протестов Егорова. У них изъяли телефоны и компьютеры. После обысков Егорова задержали, а активистов допрашивали в следственном комитете. Оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного против Егорова.


В 2018 году против Егорова возбуждали три административных дела о нарушении правил акции. Затем против него возбудили уголовное дело за неоднократное нарушение порядка проведения мероприятия.

3 февраля во многих городах пройдет всероссийская акция против «мусорной» реформы. Администрация Коломенского округа не согласовала митинг на эту тему в заявленных организаторами местах и предложила перенести его в село Лукерьино.

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