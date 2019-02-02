Суд в Коломне назначил Вячеславу Егорову два месяца домашнего ареста

Коломенский городской суд поместил на два месяца под домашний арест гражданского активиста Вячеслава Егорова. Об этом сообщила адвокат Мария Эйсмонт, которая представляет Егорова в суде.

Активисту вменяют неоднократное нарушение порядка организации или проведения митингов. Судья закрыла процесс, разрешили присутствовать только жене и матери Егорова. В 16:30 истекли 48 часов его содержания под стражей, однако судья отказалась его отпускать.



В Коломне 31 января прошли обыски у 14 участников движения «Нет свалке Коломна» и организатора протестов Егорова. У них изъяли телефоны и компьютеры. После обысков Егорова задержали, а активистов допрашивали в следственном комитете. Оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного против Егорова.



В 2018 году против Егорова возбуждали три административных дела о нарушении правил акции. Затем против него возбудили уголовное дело за неоднократное нарушение порядка проведения мероприятия.

3 февраля во многих городах пройдет всероссийская акция против «мусорной» реформы. Администрация Коломенского округа не согласовала митинг на эту тему в заявленных организаторами местах и предложила перенести его в село Лукерьино.