Госдепартамент США: режим Асада виновен в убийстве Мэри Колвин

Госдепартамент США считает, что сирийский режим Башара Асада несёт ответственность за убийство в 2012 году известного военного репортёра Мэри Колвин. Она многие годы работала корреспондентом британской газеты The Sunday Times. За освещение многих вооружённых конфликтов Колвин неоднократно удостаивалась профессиональных наград.

Как отмечается в заявлении Госдепартамента, Мэри Колвин была убита в феврале 2012 года в городе Хомс и является одним из 126 журналистов, убитых в Сирии с 2011 года. Судом установлено, что Мэри Колвин была преднамеренно убита, чтобы заставить замолчать тех, кто освещает растущее оппозиционное движение в стране.

В заявлении отмечается, что США продолжают выступать против произвольного задержания гражданских лиц, добиваться эффективных механизмов привлечения виновных к ответственности и поддерживают фиксирование и расследование преступлений режима Асада. "Мы призываем Россию прекратить защиту этого режима и поддержать международные усилия по обеспечению справедливости и ответственности".

31 января Окружной суд Федерального округа Колумбия удовлетворил иск, обязав Сирию выплатить семье убитой 300 миллионов в качестве компенсации ущерба – эти средства могут быть истребованы из иностранных активов режима Башара Асада.

В феврале 2012 году Колвин проигнорировала запрет правительства Сирии и пересекла границу страны. Она добралась до города Хомс, находившийся под контролем сирийской оппозиции и, в условиях осады Хомса войсками Асада, вела репортажи с помощью спутникового телефона. 22 февраля 2012 года она была убита.

В июле 2016 года сестра Колвин подала судебный иск, утверждая, что власти Сирии несут ответственность за ее смерть, поскольку это было спланированное убийство.