Умер Кирилл Толмацкий, известный как рэпер Децл

Умер российский музыкант, рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл. Об этом написал в фейсбуке его отец Александр Толмацкий.

Как сообщил агентству "Москва" концертный директор музыканта, ему стало плохо после концерта в Ижевске вечером в субботу. Врачи не смогли его спасти, у него остановилось сердце. Кириллу Толмацкому было 35 лет.

Известность Децл приобрел на рубеже 1990-х и 2000-х годов в подростковом возрасте. Он стал одним из первых исполнителей хип-хопа на русском языке, получивших широкую популярность, его дебютный альбом "Кто? ты" был продан тиражом более миллиона экземпляров. Выступал также под псевдонимом Detsl aka Le Truk. Последний альбом Децла "Неважно кто там у руля" вышел в ноябре 2018 года.

В 2017 году Децл был гостем программы Радио Свобода "Культ Личности".