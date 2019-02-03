В Киеве проходит интронизация главы ПЦУ митрополита Епифания

В Софийском соборе в Киеве проходит церемония интронизации – официального вступления в должность – главы Православной церкви Украины, получившей автокефалию от Константинопольского (Вселенского) патриархата, митрополита Епифания.
На церемонию приехали представители Вселенского патриархата и делегации из украинских церквей Канады и Соединённых Штатов. Во время божественной литургии Епифаний должен взойти на специальный трон, сооружённый в алтаре храма.
Митрополит Епифаний был избран предстоятелем новой церкви на объединительном соборе в декабре. Раньше он был клириком Украинской православной церкви (Киевского патриархата). Сегодня ему исполняется 40 лет.
6 января в Стамбуле, в резиденции Вселенского патриархата на Фанаре, Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил митрополиту Епифанию томос о признании автокефалии Православной церкви Украины.
Русская православная церковь не признаёт новую церковь канонической, а Епифания – митрополитом. РПЦ разорвала связи со Вселенским патриархатом. На Украине продолжает действовать Украинская православная церковь (Московского патриархата), которая, согласно недавно принятому закону, должна сменить название.
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