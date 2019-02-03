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Болтон призвал командование армии Венесуэлы "быть на стороне народа"

Николас Мадуро на военной базе под Каракасом

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал командование Вооружённых сил Венесуэлы "перейти на сторону народа".

Так он в твиттере прокомментировал сообщения о том, что высокопоставленный генерал ВВС Франсиско Янес заявил о поддержке главы парламента Хуана Гуайдо в противостоянии с президентом Николасом Мадуро.

Гуайдо, который заявил о нелегитимности Мадуро и провозгласил себя временным президентом, признали Соединённые Штаты и большинство стран Латинской Америки.

Также Болтон сообщил, что США в ближайшее время через Колумбию и Бразилию по запросу Гуайдо начнут поставки гуманитарной помощи в Венесуэлу. Оппозиционный лидер на митинге в Каракасе в субботу призвал вооружённые силы страны обеспечить доставку этой помощи. Правительство Мадуро ранее заявляло, что не просило о ней и не допустит её доставки. В Венесуэле отмечаются перебои с продуктами и другими товарами первой необходимости.

В Каракасе и других городах накануне прошли массовые акции оппозиции с требованием ухода Мадуро. Сторонники Мадуро тоже собрались на митинг. Сам он заявил, что готов провести парламентские выборы досрочно – депутаты контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи, однако, уже отвергли эту идею.

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