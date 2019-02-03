7 человек, в том числе дети, погибли в аварии автобуса под Калугой

Семь человек погибли в Калужской области в результате аварии автобуса с детьми. Об этом сообщают агентства со ссылкой на МЧС и региональные власти.

Среди погибших, по последним данным, трое взрослых и четверо детей.

Еще 24 ребёнка госпитализированы. Всего в автобусе, по разным данным, были от 46 до 38 человек - дети и их родители. Они ехали на танцевальный конкурс из Ярцево в Калугу.

Автобус съехал с шоссе в кювет и перевернулся, по предварительным данным, из-за гололёда.