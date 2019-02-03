Задержанный аспирант Азат Мифтахов заявил о пытках

Аспирант МГУ Азат Мифтахов, подозреваемый в изготовлении взрывного устройства, пожаловался на пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила агентству ТАСС его адвокат Светлана Сидоркина.

По её словам, его били ладонями и кулаками по лицу, кроме того, у него остался след от шуруповёрта на грудной клетке. По словам Сидоркиной, после его задержания люди, которые не представились, требовали от него признательных показаний.

Мифтахов находится в изоляторе временного содержания в подмосковной Балашихе. По словам Сидоркиной, он отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью конституции России.​

О задержании Мифтахова активисты и СМИ сообщили ещё в пятницу, однако подтверждена информация была только утром в воскресенье. Тогда же стало известно, где он находится. При этом следствие утверждает, что задержан он был только в субботу - поэтому суд о мере пресечения пройдёт только в понедельник.

Азата Мифтахова, аспиранта Механико-математического факультета МГУ, по неподтвержденным данным, подозревают в изготовлении взрывного устройства, обнаруженного в Балашихе 11 января. В общежитии у него нашёл обыск, при котором якобы нашли следы взрывчатки и анархистскую литературу.

Кроме Мифтахова, по данным "Медиазоны", 1 февраля были задержаны ещё 11 человек, среди которых были активисты левых и анархистских взглядов. После допросов и обысков их отпустили. Один из активистов, Даниил Галкин, задержанный в Москве 1 февраля, заявил о применении пыток к себе и другим активистам после задержания. Он утверждает, что его допрашивали сотрудники ФСБ и угрозами заставили дать показания на Мифтахова.