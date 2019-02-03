"Весь мусор - в Москву". Митинг против "мусорной реформы" в Екатеринбурге

3 февраля на Площади Обороны в Екатеринбурге региональное отделение партии "Яблоко" организовало первый крупный митинг против новых тарифов на мусор, введенных с 1 января: в Екатеринбурге с одной квартиры теперь взимается по 148 рублей с каждого зарегистрированного в ней человека. Так, типичная семья из двух родителей и двух детей будет отдавать 592 рубля в месяц. При этом средняя гордская зарплата - 38 000 рублей. Активисты предполагают, что с учетом инфляции и отсутствия реальной конкуренции между управляющими компаниями уже в этом году плата за вывоз мусора повысится.

Акция была согласована с Министерством общественной безопасности. Кроме "Яблока", на митинге были видны флаги ПАРНАСа, КПРФ, движений Левый фронт, Бессрчока, Чистый Екатеринбург (последние пришли на акцию с урнами для раздельного сбора мусора). Кроме того, были заметны активисты в жилетах (правда, не зеленых или желтых, а стандартных оранжевых).

Всего акцию решили посетить порядка 150 человек, что значительно меньше того количества, на которое могли рассчитывать организаторы. 3 февраля оказался пока самым холодным днем в наступившем году для Екатеринбурга. Температура воздуха впервые в светлое время суток опускалась до отметки в -20 градусов.

Собравшиеся участники обращали особое внимание на то, что на прибыль от повышенных тарифов планируется строить мусоросжигающие, а не мусороперерабатывающие заводы. Таким образом, в отличие от европейских стран выброшенный мусор не будет возвращаться в жизнь человека в виде новой одежды, посуды и так далее.

Примечательно также, что сумма мусорных тарифов в Екатеринбурге оказалась значительно выше, чем в соседнем Челябинске, Ханты-Мансийске и даже Москве. Еще хуже ситуация оказалась в соседнем Асбесте. Как сообщила приехавшая на митинг депутат Асбестовской городской Думы Наталья Крылова, в ее городе тариф составил 110 рублей на человека. Однако с учетом средней зарплаты в 2 раза ниже, чем в Екатеринбурге, фактическая нагрузка на каждую семью окажется значительно тяжелей. Свое выступление Наталья завершила лозунгом "Весь мусор - в Москву!", что было оценено громогласными аплодисментами и смехом собравшихся.

Сопредседатель реготделения ПАРНАСа Михаил Борисов в своем выступлении отметил, что задача властей - создать условия для развития бизнес-инвестиций, в том числе в сбор, переработку и уничтожение мусора.

Уже через месяц свое мероприятие против мусорной реформы планирует провести КПРФ.

3 февраля акции против "мусорной реформы" прошли в десятках городов России, самые многочисленные - в Архангельской области.